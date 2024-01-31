Россия обменялась с Украиной военнопленными

Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 195 военнослужащих. Взамен Украина получила 195 пленных бойцов ВСУ.

«Сегодня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении Минобороны в телеграм-канале.

Освобожденные россияне будут доставлены в Москву для реабилитации и лечения. Ведомство уточнило, что посредническое участие при обмене пленными оказали ОАЭ.

Первоначально обмен планировался 24 января. Он не состоялся, так как российский самолет Ил-76, перевозивший 65 пленных украинцев, был сбит силами ПВО ВСУ в небе над Белгородской областью. Все они погибли.

Российские официальные лица заявили, что украинская сторона знала, что данный борт перевозил украинцев к месту обмена. Следственный комитет России расследует уголовное дело о теракте.