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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия обменялась с Украиной военнопленными

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 195 военнослужащих. Взамен Украина получила 195 пленных бойцов ВСУ.

«Сегодня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении Минобороны в телеграм-канале.

Освобожденные россияне будут доставлены в Москву для реабилитации и лечения. Ведомство уточнило, что посредническое участие при обмене пленными оказали ОАЭ.

Первоначально обмен планировался 24 января. Он не состоялся, так как российский самолет Ил-76, перевозивший 65 пленных украинцев, был сбит силами ПВО ВСУ в небе над Белгородской областью. Все они погибли.

Российские официальные лица заявили, что украинская сторона знала, что данный борт перевозил украинцев к месту обмена. Следственный комитет России расследует уголовное дело о теракте.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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