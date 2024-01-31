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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинский пленный попросил наградить захватившего его бойца

Источник:
Sibnet.ru
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Попавший в российский плен солдат ВСУ попросил наградить захватившего его российского бойца из штурмового батальона «Сомали».

Соответствующее видео появилось в телеграм-канале WarGonzo. Военнопленный попросил дать «товарищу Философу увольнение на сутки», а также предложил командиров премировать российского военнослужащего хорошим квадрокоптером.

По всей видимости, украинец осознал, что пленивший его российский военнослужащий спас ему жизнь — в противном случае он был бы убит на поле боя.

Философ — позывной одного из бойцов батальона «Сомали», составленного из добровольцев Донбасса.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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