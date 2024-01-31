Украинский пленный попросил наградить захватившего его бойца

Попавший в российский плен солдат ВСУ попросил наградить захватившего его российского бойца из штурмового батальона «Сомали».

Соответствующее видео появилось в телеграм-канале WarGonzo. Военнопленный попросил дать «товарищу Философу увольнение на сутки», а также предложил командиров премировать российского военнослужащего хорошим квадрокоптером.

По всей видимости, украинец осознал, что пленивший его российский военнослужащий спас ему жизнь — в противном случае он был бы убит на поле боя.

Философ — позывной одного из бойцов батальона «Сомали», составленного из добровольцев Донбасса.