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АвтоВАЗ начнет красить Lada Granta в новые цвета

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ расширяет цветовую гамму для автомобилей семейства Lada Granta, в ближайшее время покупателям будут доступны машины в серебристо-темно-сером и золотисто-коричневом цветах.

Официальное название новых цветов для Lada Granta — «борнео» и «кориандр», сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Отмечается, что официальные дилеры уже принимают на них заказы. Доплата за металлизированную эмаль составляет 15 тысяч рублей.

Цвета «борнео» и «кориандр» являются достаточно сложными с технологической точки зрения. Перед их освоением была проведена переналадка всей технологии окраски кузовов, что было связано с применением материалов от новых поставщиков, уточнил производитель.

Таким образом, теперь в цветовой гамме Lada Granta доступны пять эмалей: помимо «борнео» и «кориандра», это серебристая «платина», черная «пантера» и белый «ледниковый».

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