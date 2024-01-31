Экспертиза подтвердила поражение Ил-76 западной ракетой

Экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 предварительно подтвердила, что борт сбили зенитным ракетным комплексом западного производства.

«Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит 24 января над Белгородской областью. В нем находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.

На месте крушения были найдены черные ящики — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец. Их техническое состояние оказалось удовлетворительным, все данные с них успешно расшифровали.