НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Сбербанк представил новое мобильное приложение для iOS

Источник:
Sibnet.ru
320 0

Сбербанк выпустил новое приложение для своих клиентов с устройствами на iOS под названием «Учет Онлайн», сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

В первую очередь новое приложение необходимо скачать клиентам со старыми версиями «Сбербанк Онлайн» — 12.14.1, 12.15 и 13.02, потому что банком принято решение прекратить поддержку этих старых версий до конца 2024 года, отмечается в сообщении.

«Тем, кто не так давно устанавливал наш мобильный банк, новое приложение также будет полезно, так как оно стало еще удобнее и функциональнее для пользователей», — подчеркнул первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Новое мобильное приложение позволит клиентам, которая владеют смартфонами iPhone, оставаться на связи с банком и без ограничений пользоваться всеми возможностями сервисов Сбербанка.

Еще по теме
Microsoft «похоронила» текстовый редактор WordPad
Сбербанк обновил искусственный интеллект GigaChat
Microsoft впервые поменяла установщик Windows
RuStore назвал самые популярные игры и приложения
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
12397
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
12287
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
11627
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
13307
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
23020
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
11126
1
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
15001
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
15268
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
18311
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
33444
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Водитель в Кузбассе чудом проехал между двумя фурами. ВИДЕО
Опубликовано видео обрушения жилого дома в Ростове‑на‑Дону
Надеждин предположил, что Путин не будет президентом все шесть лет
Российские снайперы устроили отстрел солдат ВСУ
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Удавиков

даже в семьях героев появляются на свет такие выродки

snoo

Думаешь нет место подвигу русского солдата?

pepelmetal

Ещё один "не видел, значит нет" Уже давно тела показали, рагулёк!

Kukuh88

США давно раскрыли секрет установления дружеских отношений с японцами. Нужно взорвать пару городов и...