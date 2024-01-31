Сбербанк представил новое мобильное приложение для iOS

Сбербанк выпустил новое приложение для своих клиентов с устройствами на iOS под названием «Учет Онлайн», сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

В первую очередь новое приложение необходимо скачать клиентам со старыми версиями «Сбербанк Онлайн» — 12.14.1, 12.15 и 13.02, потому что банком принято решение прекратить поддержку этих старых версий до конца 2024 года, отмечается в сообщении.

«Тем, кто не так давно устанавливал наш мобильный банк, новое приложение также будет полезно, так как оно стало еще удобнее и функциональнее для пользователей», — подчеркнул первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Новое мобильное приложение позволит клиентам, которая владеют смартфонами iPhone, оставаться на связи с банком и без ограничений пользоваться всеми возможностями сервисов Сбербанка.