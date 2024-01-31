Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

Закон о конфискации имущества за преступления против госбезопасности, включая распространение фейков об армии, принят во втором и третьем чтениях Госдумой. Документ поддержали единогласно, голосовавших против не было.

«Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — отметил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Теперь возможна конфискация активов, «полученных в результате публичного распространения заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России или публичных призывов к деятельности, направленной против безопасности государства, если преступления совершены из корыстных побуждений».

В случае обвинения правоохранительные органы должны будут доказать факт получения имущества в результате совершения преступления. При этом могут изъять и имущество, купленное прежде, если «не представляется возможным изъять то, что получено в результате преступления».

Конфискацию распространили также на имущество, предназначенное для финансирования деятельности, направленной против безопасности государства. Это госизмена, шпионаж, дезертирство и ряд других преступлений.

Законопроект был внесен в Госдуму 22 января, его авторами стали 395 депутатов во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным. Изменения вносятся в две статьи УК РФ — о распространении фейков об армии (статья 207.3) и о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4).