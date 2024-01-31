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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Президент против главкома: чем грозит отставка Залужного

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Зеленский решил отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Чем может обернуться отстранение самого известного украинского военачальника?

Конфликт Зеленского и Залужного длится давно, с середины 2022 года. Причин у него две. Первая — зависть президента Украины: главком ВСУ слишком популярен у народа и авторитетен в военной среде. Кроме того, генерал на особом счету в Соединенных Штатах.

Президент Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный на публике до последнего времени демонстрировали приятельские отношения
Зеленский и Залужный на публике до последнего времени демонстрировали приятельские отношения
Фото: © пресс-служюа президента Украины

Зеленский опасается, что Запад рассматривает Залужного в качестве его сменщика на президентском посту. 

По мнению экспертов, популярность у них примерно равная, но у президента высокий антирейтинг. Недовольство главой государство растет. Оно может достичь критического уровня и тогда встанет вопрос о замене национального лидера. 

Вторая причина — постоянное вмешательство Зеленского в командование армией. Он часто принимает решения, диктуемые политическими соображениями, которые впоследствии выливаются в военные катастрофы. Так произошло с бессмысленной обороной Бахмута (Артемовска), где ВСУ понесли огромные потери.

Залужный сопротивляется вмешательству в свои полномочия, но ничего поделать не может. На этом фоне главком выглядит честным служакой и грамотным генералом, а президент — недальновидным политиканом. 

Накануне на генерала попытались повесить ответственность за принятие скандального закона о мобилизации, но он уклонился от нее. Строптивость генерала, видимо, очень разозлила Зеленского.

«По собственному желанию»

Зеленский накануне решил поставить вопрос ребром. Он вызвал Залужного и призвал его написать заявление об отставке по «собственному желанию», об этом украинскому изданию «Зеркало недели» рассказали в окружении главкома.

По одной из версий, президент в качестве компенсации предложил должность советника, по другой — пост посла в одной из европейских стран. «Залужный ответил, что это право президента выбирать с кем ему работать, но писать рапорт на отставку отказался и не намерен этого делать», — сообщили источники.

Как пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники, решение об увольнении Залужного уже принято в офисе украинского президента, но из-за огласки ситуации в СМИ его решили отложить. Отставка главкома вызовет «бурю негодования» среди военного и гражданского сообществ и крайне нервную реакцию у западных партнеров, отметило издания.

По информации источников газеты Times, Зеленский якобы уже уволил главнокомандующего вооруженными силами Украины, но был вынужден отменить решение после давления со стороны высшего военного командования и международных партнеров.

Неожиданно от предложенного Зеленским поста главкома ВСУ отказались и два главных претендента — командующий сухопутными войсками Александр Сырский и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Не гений, но профессионал

Что же случится, если Зеленский доведет свой замысел до конца и уволит Залужного? Как считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, его уход неизбежно приведет к чисткам в высшем военном командовании.

Президент вынужден будет отправить в отставку десятки лояльных Залужному генералов и старших офицеров, что не сулит ВСУ ничего хорошего. «На разных позициях в ВСУ немало его ставленников. Если будет политически мотивированная отставка, то, вероятно, им одним дело не ограничится», — предсказал Кашин.

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Заменить Залужного на генерала с аналогичными компетенциями Зеленскому вряд ли удастся, сказал «Ленте.ру» военный эксперт и журналист Евгений Норин. Он оценивает его как «вменяемого командира».

«Таких людей толпами нет ни у кого — ни у нас, ни у кого-то еще. В целом понятно, почему он устоял после большого поражения: ВСУ сейчас не до пиара, им надо реального военачальника, который удержит фронт», — считает Норин.

Очевидно, что увольнение главкома — для Зеленского принципиальный вопрос, и он будет его всячески продавливать в дальнейшем. Судьба Залужного в этой ситуации будет зависеть от решимости Запада его отстаивать.

Однако первые последствий уже налицо, The New York Times со ссылкой на депутатов Верховной Рады пишет, что «путаница в верхах начала уже распространяться по украинским Вооруженным силам» и это негативно влияет на моральный дух как рядовых, так и старших офицеров.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Армия #Аналитика
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