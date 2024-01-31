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Правнучка Чкалова призвала к бомбардировкам Москвы

Источник:
Sibnet.ru
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Правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова на интернет-дебатах с журналистом Олегом Кашиным (внесенный в РФ в реестр СМИ-иноагентов) на YouTube заявила, что для завершения конфликта нужны бомбардировки Москвы.

«Прежде всего нужно уничтожить вот эти центры принятия решений. Все остальное, мирные люди и так далее, мне их будет очень жалко. Но для какого-то немножечко нормализации процессов в голове москвичам не мешает услышать сирену воздушной тревоги», — сказала Богданова.

По ее словам, «бомбардировки Москвы нужны для падения российского режима». Правнучка летчика является гражданкой Израиля.  При этом у Богдановой в Москве живут мама, бабушка и дедушка.

Журналист международной медиагруппы «Россия Сегодня», член Общественной палаты Армен Гаспарян призвал в своем телеграм-канале Следственный комитет обратить внимание на заявление Богдановой.

«Может быть, хоть сейчас Следком обратит внимание на эту тварь? Обращение по ней делалось в июне прошлого года и был получен отказ», — отметил он.

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