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Фильм «Брат 3» начали показывать в кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Брат 3»

Фильм «Брат 3» от Валерия Переверзевнева вышел в кинотеатрах. Картина имеет отношения к серии фильмов режиссера Алексея Балобанова.

По сюжету, в Тамбове живет генеральская дочь, влюбленная в уличного художника, которого не одобряет ее отец. У генерала есть брат-близнец, который возглавляет преступную группировку. Два грабителя-неудачника проваливают задание, что запускает вереницу событий, которые изменят жизни и разрушат семьи.

В фильме снялись малоизвестные артисты: Александра Вознесенская, Василий Карпенко, Владимир Торсуев, Юрий Торсуев, Оливье Сиу, Костас Мэндилор, Эрик Робертс, Антон Зацепин.

Еще до широкого проката фильму предрекли провал. Кинокритики считают, что «Брат 3» не останется в истории кино, найдет зрителей среди любителей кринж-искусства.

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