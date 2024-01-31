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Надеждин предположил, что Путин не будет президентом все шесть лет

Источник:
Sibnet.ru
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Борис Надеждин
Фото: © телеграм-канал Бориса Надеждина

Политик Борис Надеждин, который планирует участвовать в выборах президента, считает, что Владимир Путин не будет руководить страной до конца следующего срока.

Надеждин в интервью Марианне Минскер в программе RTVI «Вы держитесь!» заявил, что хочет «честно выиграть президентские выборы».

«Но 17 марта так, может быть, и не получится. Путин будет президентом. В чем я точно уверен? Он не будет президентом шесть лет. Абсолютно, это просто невозможно», — сказал Надеждин.

По его словам, «люди поймут, что так дальше жить нельзя». «Я один раз все это видел. Я вас уверяю, что КПСС образца 1990 года была круче "Единой России". И Горбачев, которого все ой как любили, когда он пришел, тоже прямо круто все было. А потом все рухнуло в 1991 году», — отметил политик.

Он заверил, что не хочет повторения 1991 года, революций, майданов или переворота. По его мнению, «единственный хороший выход» — смена курса, «а впоследствии и власти» по итогам честных выборов.

Президентские выборы в России пройдут 15-17 марта. Кандидатами зарегистрированы Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ). Надеждин планирует 31 января сдать подписи в поддержку своего выдвижения.

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Политика #Россия
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