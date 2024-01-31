Однокомнатные квартиры и студии — самые востребованные на рынке жилья, рассказала замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«Если посмотреть структуру спроса за последние 12 месяцев по "семейной ипотеке", то 44% заемщиков приобретали однокомнатные квартиры и студии, 32% — двухкомнатные, 19,5% — трехкомнатные. Остальное приходится на квартиры от четырех комнат и более», — рассказала URA.RU Решетникова.

С ней согласился руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. По его словам, люди покупают однушки, как первый шаг для улучшения жилищных условий (разъехаться с родственниками) или передачи квартиры подросшим детям.

Попов отметил, что россияне все чаще выбирают студии, а не классические однушки. Суммарная доля однушек и студий в продажах новостроек колеблется от 59% до 64%, отметил он.