Михалков вынес вердикт артистам-противникам СВО

Режиссер Никита Михалков считает, что артистам, вернувшимся в Россию после отъезда из-за спецоперации, никогда не вернуться к прежней жизни.

Михалков привел пример на Алле Пугачевой. Он ответил на вопрос: сможет ли Примадонна занять то же место, которое у нее было до отъезда из России?

«Никогда. То же место, которое она занимала, она не займет никогда. Если она будет продолжать жить в стране Рублевка, или в стране Жуковка, или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было», — сказал Михалков в интервью ТАСС.

Режиссер отметил, что такие люди легко обходятся без провинции, а только получают гонорары за концерты и возвращаются «в свои поместья, в свои гнезда».

«Когда президент говорит: "Возвращайтесь", — я думаю, что он говорит это, так как лично к ним не испытывает никаких негативных чувств. Такое может быть? Может», — считает Михалков.

Что касается других представителей интеллигенции, покинувших Россию, Михалков уверен, что их жизнь не изменится пока они не поменяют свое отношение к стране.