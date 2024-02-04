Водоросли помогут выжить людям после ядерной войны

Морские водоросли в случае ядерной катастрофы на Земле станут спасением для человечества, поскольку являются универсальным продуктом, к такому выводу пришла международная группа ученых.

Исследователи рассмотрели несколько апокалиптических сценариев (ядерная война, падение огромного астероида, одновременное извержение группы вулканов), которые могут привести к выбросу в атмосферу огромного количества сажи, препятствующего попаданию солнечных лучей на поверхность планеты.

Отсутствие излучения Солнца приведет к «ядерной зиме» и упадку сельского хозяйства. А без продуктов выжить человечеству будет невозможно. И вот тут могли бы прийти на помощь водоросли, приводит Phys.org отчет ученых.

Даже после катастрофы солнечного света по-прежнему будет достаточно для фотосинтеза и роста морских водорослей. Ученые доказали это, проведя эксперимент, на красных водорослях вида Gracilaria tikvahiae.

Согласно исследованию, при оптимальной площади для производства и подготовки морские водоросли могут удовлетворить 45% мирового спроса на продовольствие всего за девять месяцев интенсификации производства. Но есть одна проблема — высокое содержание йода в них.