Минобороны России подпишет долгосрочный контракт на поставку войскам новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ», заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Востребованность этого оружия у нас крайне высока. Поэтому я думаю, что мы сегодня обсудим, примем решение и по этой работе выйдем на долгосрочный контракт. Тогда будет понятна перспектива», — сказал Шойгу в ходе инспекции завода «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге, где приступили к выпуску «Коалиции-СВ».

По его словам, необходимо ускорить испытания и скорее начать серийное производство этих самоходных артиллерийских установок.

Министр обороны также потребовал вовремя поставлять боеприпасы для них. «У нас там несколько боеприпасов. Поэтому необходима своевременная поставка», — отметил Шойгу.

«Коалиция-СВ» вооружена 152-миллиметровой пушкой 2А88 калибра с максимальной скорострельностью 10 выстрелов в минуту с дальностью стрельбы до 70 километров. САУ оснащена современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации.

Рабочие места наводчика и командира САУ интегрированы в единую автоматизированную систему управления, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях.