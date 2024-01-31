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Организаторы концертов «Би-2» объяснили, что нарушили музыканты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/b2band
Организаторы концертов группы «Би-2» объяснили, почему музыкантов задержали в Таиланде. Участник группы Егор Бортник (Лева Би-2) признан иноагентом в РФ.

Команда VPI Event Co., Ltd. сообщила в телеграм-канале, что для проведения концерта «Би-2» были получены все необходимые документы, договоры и разрешения в соответствии с требованиями законодательства.

Причиной задержания, как выяснила организация, оказались некорректно оформленные визы для выступающих артистов.

«Для участников группы была оформлена туристическая виза, что привело к нарушению миграционного законодательства Таиланда», — говорится в сообщении.

VPI Event Co., Ltd. отметили, что обычно в подобных случаях миграционные службы обращаются к организатору мероприятия для применения соответствующих санкций согласно действующему законодательству. Но в данном случае внимание миграционных служб было сосредоточено исключительно на артистах.

«Хотим подчеркнуть, что ответственность за оформление виз согласно условиям контракта лежит исключительно на нашей компании. Группа "Би-2" не несет ответственности за допущенную ошибку», — признали организаторы.

Что сейчас с «Би-2»

На момент публикации известно, что все участники «Би-2», кроме Левы Би-2, находится в миграционной тюрьме в Таиланде. Бортнику удалось вылететь в Израиль.

«Мы прилагаем все усилия для освобождения артистов, но на всех этапах встречаем беспрецедентное давление. Надеемся на благоприятное разрешение ситуации в самое ближайшее время», — отчиталась компания VPI Event Co., Ltd.

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