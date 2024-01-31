«Би-2» до сих пор остается в миграционной тюрьме Таиланда

Группа «Би-2» (участник группы Егор Бортник (Лева Би-2) признан иноагентом в РФ) все еще находится в миграционной тюрьме в Таиланде, туда их отправили после суда 26 января.

Выбраться из Таиланда удалось только одному участнику коллектива — Лёва Би-2 вылетел в Израиль, сообщается в телеграм-канале группы.

Остальным участникам группы в ранее согласованном вылете в Израиль отказано.

«Остальные участники группы по-прежнему находятся в миграционной тюрьме в тесной камере на 80 человек», — говорится в сообщении.

Группу «Би-2» задержали на Пхукете после концерта. Поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы, нарушившие миграционное законодательство Таиланда.