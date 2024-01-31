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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Financial Times подтвердила неизбежность отставки Залужного

Источник:
Financial Times
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному, что тот будет отстранен с поста в любом случае, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника.

Зеленский предложил Залужному должность советника, но он отказался. Тогда президент Украины заявил ему, что тот будет отстранен вне зависимости, примет ли он предложение о новой должности или нет, рассказали источники.

По их словам, решение об увольнении Залужного ранее было принято в офисе украинского президента, но из-за огласки ситуации в СМИ его решили отложить.

FT считает, что отставка Залужного «вызовет бурю негодования» среди военного и гражданского сообществ. Она также вызовет крайне нервную реакцию в среде западных партнеров.

Тема: Военная операция на Украине
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