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Wink представил трейлер сериала «Неверные»

Источник:
Sibnet.ru
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Онлайн-кинотеатр Wink представил первый трейлер психологической драмы Алексея Кузмина-Тарасова «Неверные», главную роль в которой исполнила актриса Оксана Акиньшина.

В центре истории — адвокат по имени Ольга Шилковская (Акиньшина), которая занимается бракоразводными процессами. Она успешная женщина, у которой есть алкогольная зависимость. На определенном этапе главная героиня сталкивается с жизненными трудностями.

В ролях также: Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева.

Премьера сериала ожидается весной 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink, «Неверные» станут эксклюзивом на площадке.

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