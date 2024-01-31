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Массовый сбой интернета произошел в России

Источник:
Sibnet.ru
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Российские пользователи сообщили о нарушениях в работе сайтов доменной зоны «.ru» в России, следует из данных сервиса Downradar.

Недоступны сотни сайтов, пользователи жалуются на невозможность зайти на страницы «Яндекса», «Дзен», «Авито». Также наблюдаются проблемы в работе сайтов Wildberries, «Одноклассники» и других.

Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также о проблемах сообщают из других регионов — Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области и Татарстана.

По предварительной версии, произошла поломка DNSSEC — надстройки над системой доменных имен, предназначенной для повышения безопасности пользователей интернета. Операторы уже зафиксировали снижение объемов трафика в российском сегменте интернета.

DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных. Благодаря протоколу в доменной зоне «.ru» гарантируется исключение вероятности подмены IP-адреса в результате атак.

Координационный центр доменов «.ru/.рф» сообщил, что работает над устранением проблемы. Эта структура является администратором национальных доменов верхнего уровня для российского сегмента Сети.

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