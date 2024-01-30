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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ потеряли большинство танков Leopard 2

Источник:
Military Watch
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Вооруженные силы Украины потеряли большинство своих немецких танков Leopard 2, такой вывод сделали эксперты американского журнала Military Watch.

«Большинство танков Leopard 2 немецкого производства, которыми располагает украинская армия, были выведены из строя в ходе боев с российскими силами», — отмечается в материале издания.

Согласно оценке, более четверти танков Leopard 2 были полностью уничтожены, остальные получили серьезные повреждения. Большинство поврежденных танков не подлежат восстановлению.

В целом солдаты ВСУ столкнулись с целым рядом проблем в ходе обслуживания танков Leopard 2, начиная с ремонта и обслуживания и заканчивая слабой броней и непригодностью к работе зимой.

По мнению американских экспертов, на Западе стараются умалчивать недостатки немецких танков и списывать все на неспособность украинской армии адаптироваться к стратегии ведения боев НАТО.

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