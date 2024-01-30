Орбан назвал способного остановить конфликт на Украине человека

Бывший президент США Дональд Трамп является «единственным лидером, способным остановить конфликт на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Я не вижу сегодня никого, кроме него, ни в Европе, ни в Америке, кто был бы достаточно сильным лидером, чтобы остановить конфликт. У мира есть имя — Дональд Трамп», — сказал Орбан в интервью французскому журналу Le Point.

Венгерский лидер также назвал условие, при котором Будапешт снимет вето на выделение Киеву финансовой помощи ЕС в размере 50 миллиардов евро на четыре года. Для этого Венгрия должна получить гарантии того, что помощь Украине будет согласовываться ЕС ежегодно.

Орбан добавил, что Венгрия придерживается позиции о невозможности военного решения конфликта на Украине, однако остальные 26 стран, входящих в Евросоюз, считают иначе. «Мы считаем, что единственное решение — дипломатическое», — подчеркнул он.

По мнению премьера Венгрии, выделение Киеву 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года является эскалацией конфликта. Кроме этого, пакет военной помощи предусматривает пересмотр бюджета ЕС, который был согласован три года назад.