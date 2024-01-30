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Появился новый российский бренд автомобилей XCITE

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип XCITE
Фото: © ООО «Автозавод Санкт-Петербург»

Запущен новый автомобильный бренд XCITE, уже выпущено несколько тысяч машин, сообщила пресс-служба «Автозавода Санкт-Петербург» (бывший Nissan).

Название бренда XCITE образовано от английского to excite, что означает «волновать», «будоражить». Автомобили призваны «вдохновлять своих владельцев наслаждаться жизнью в кругу семьи и друзей», говорится в заявлении.

Эмблема XCITE выполнена в виде латинской буквы «Икс», которая размещена в овале. Цветовая гамма бренда включает желтый и зеленый цвета.

О том, что из себя представляют автомобили XCITE, не сообщается. Уже выпущено несколько тысяч машин. Идет накопление складского запаса для обеспечения старта продаж весной 2024 года. Постепенно будет запущено несколько моделей – в сотрудничестве с международными партнерами.

«Автозавод Санкт-Петербург» — дочернее предприятие АвтоВАЗа. Его глава Максим Соколов сообщал о планах представить в 2024 году новый бренд автомобилей, под которым будут выпускаться лицензионные авто сегментов C и D.

По неофициальным данным, партнером стала китайская компания Chery. Chery Tiggo 7 Pro петербургской сборки выйдет на рынок под именем XCITE X-Cross 7, пишет телеграм-канал «Автопоток».

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