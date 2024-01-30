Microsoft «похоронила» текстовый редактор WordPad

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки WordPad, который является одним из самых долгоживущих приложений Windows.

Текстовый редактор, впервые выпущенный в 1995 году, уже отсутствует в новой сборке Windows 11, ориентированной на участников программы Windows Insiders. Теперь приложение не будет устанавливаться в ходе чистой инсталляции ОС.

Разработчики после прекращения поддержки WordPad рекомендуют использовать Word для редактирования документов с форматированием текста и «Блокнот» для работы с простыми текстовыми файлами.

При этом пользователи отмечают, что Microsoft Word требует единовременной платы или подписки, а бесплатный «Блокнот» лишен ряда функций, который были встроены в WordPad.