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Microsoft «похоронила» текстовый редактор WordPad

Источник:
Tomshardware.com
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Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки WordPad, который является одним из самых долгоживущих приложений Windows.

Текстовый редактор, впервые выпущенный в 1995 году, уже отсутствует в новой сборке Windows 11, ориентированной на участников программы Windows Insiders. Теперь приложение не будет устанавливаться в ходе чистой инсталляции ОС.

Разработчики после прекращения поддержки WordPad рекомендуют использовать Word для редактирования документов с форматированием текста и «Блокнот» для работы с простыми текстовыми файлами.

При этом пользователи отмечают, что Microsoft Word требует единовременной платы или подписки, а бесплатный «Блокнот» лишен ряда функций, который были встроены в WordPad.

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