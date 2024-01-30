Сбербанк обновил искусственный интеллект GigaChat

Сбербанк обновил модели искусственного интеллекта GigaChat — они стали умнее и мощнее по всем основным метрикам для решения задач всех пользователей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Размер контекста GigaChat Lite и GigaChat Pro вырос в два раза — с 4 тысяч до 8 тысяч токенов. Максимальный объем запроса вырос до 12 страниц, что позволяет моделям поддерживать более длинные диалоги с пользователем и получать больший объем полезной информации

Также теперь бизнесу доступна новая модель GigaChat Lite+. Разработчики обновили и расширили обучающие датасеты ИИ, что повысило качество ответов моделей в таких областях как экономика, право и медицина. Размер ее контекста расширен до 32 тысяч токенов.

GigaChat Pro лучше следует сложным инструкциям и может выполнять более комплексные задачи. Кроме того, в GigaChat API появилась возможность формировать векторное представление текстов.

Модели прошли обучение на базе знаний реальных экспертов, в том числе редакторов и художников, что улучшило навык создания изображений с помощью Kandinsky.