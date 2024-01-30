Столкнувшиеся галактики породили музыку. ВИДЕО

Ученые NASA превратили заснятое телескопом Hubble столкновение галактик в музыкальную композицию и опубликовали соответствующее видео.

Для превращения исследователи сначала присвоили каждому цвету на изображении определенную высоту звука. Например, синий цвет отвечает за высокие звуки, красный — за низкие.

Высота тона коррелирует с яркостью звезд и фоновых галактик в зависимости от их видимого размера. Объекты, которые кажутся более крупными, имеют низкий уровень тона, а более мелкие — высокий. Самый яркий свет звучит громче всех.

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Источником музыкальной композиции стал объект Arp 140, который сформировался в результате столкновения двух галактик — линзовидной NGC 274 и спиральной с перемычкой NGC 275. Он находится на расстоянии около 80 миллионов световых лет от Земли в созвездии Кит.