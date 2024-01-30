Первые полученные данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на военно-транспортный самолет Ил-76, сбитый в Белгородской области.

Данные самописцев исключили все альтернативные версии крушения Ил-76 и подтвердили основную, по которой самолет был сбит в воздухе ракетой, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Самолет должен был перевезти пленных украинских военных для дальнейшего обмена.

По данным Минобороны РФ, на борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли. По предварительной версии, самолет Ил-76 сбили зенитной ракетой ВСУ из Харьковской области.