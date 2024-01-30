Набиуллина спрогнозировала снижение ключевой ставки

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в этом году, скорее, во втором полугодии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый», — сказала Набиуллина в интервью РИА Новости.

Банк России 15 декабря 2023 года ЦБ в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — с 15% до 16% годовых. Свое решение регулятор объяснил инфляционным давлением.

Потребуется продолжительное время удержания ключевой ставки на высоком уровне, ранее отметил зампред ЦБ Алексей Заботкин.