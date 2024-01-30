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Выявлена заразная форма болезни Альцгеймера

Источник:
Nature Medicine
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Ученые выявили случаи заразной формы болезни Альцгеймера, которая передавалась людям через патогенную форму амилоидного белка.

Нейродегенеративное заболевание было приобретено после медицинского вмешательства задолго до проявления первых симптомов. Пациенты, у которых была диагностирована болезнь Альцгеймера, получали гормон роста, выделенный из человеческого гипофиза.

Данный метод использовали до 1985 года для лечения низкого роста в Великобритании, после чего от него отказались из-за риска заражения патогенными прионами — именно аномальные белки стали причиной заболевания.

Исследователи выяснили, что у людей, которые заразились прионами в результате этой процедуры, возникли отложения бета-амилоида, а также церебральная амилоидная ангиопатия, что наблюдается при болезни Альцгеймера.

Такие случаи указывают на то, что болезнь Альцгеймера, как и прионные инфекции, не возникает спонтанно или из-за наследственности, а приобретается при попадании в организм агентов из окружающей среды.

При этом нет оснований полагать, что бета-амилоиды могут передаваться между людьми в повседневной жизни — этот процесс возможен только через медицинские и хирургические процедуры.

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Жизнь #Здоровье
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