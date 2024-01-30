Выявлена заразная форма болезни Альцгеймера

Ученые выявили случаи заразной формы болезни Альцгеймера, которая передавалась людям через патогенную форму амилоидного белка.

Нейродегенеративное заболевание было приобретено после медицинского вмешательства задолго до проявления первых симптомов. Пациенты, у которых была диагностирована болезнь Альцгеймера, получали гормон роста, выделенный из человеческого гипофиза.

Данный метод использовали до 1985 года для лечения низкого роста в Великобритании, после чего от него отказались из-за риска заражения патогенными прионами — именно аномальные белки стали причиной заболевания.

Исследователи выяснили, что у людей, которые заразились прионами в результате этой процедуры, возникли отложения бета-амилоида, а также церебральная амилоидная ангиопатия, что наблюдается при болезни Альцгеймера.

Такие случаи указывают на то, что болезнь Альцгеймера, как и прионные инфекции, не возникает спонтанно или из-за наследственности, а приобретается при попадании в организм агентов из окружающей среды.

При этом нет оснований полагать, что бета-амилоиды могут передаваться между людьми в повседневной жизни — этот процесс возможен только через медицинские и хирургические процедуры.