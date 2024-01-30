Российский солдат в одиночку пленил элитных разведчиков ВСУ

Военнослужащий девятой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса Вооруженных сил России в одиночку отбил атаку украинского подразделения на свой опорный пункт, после чего пленил несколько солдат элитного разведывательного подразделения ВСУ.

Эпизод произошел на Авдеевском направлении, пишет телеграм-канал Wargonzo. Российские бойцы захватили позиции украинской армии, после чего ВСУ отправили пятерых разведчиков, чтобы их вернуть.

На этот момент на опорном пункте находился единственный российский боец. Однако он не отступил, а подпустил разведчиков поближе и забросал гранатами. Украинцы были ошеломлены и не смогли оказать достойного сопротивления.

Один из украинских солдат в результате был убит, остальные решили сдаться в плен. После этого выяснилось, что сдавшиеся бойцы ВСУ — не обычные мобилизованные, а элитные разведчики.