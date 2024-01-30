Япония заявила о желании заключить мирный договор с Россией

Япония по-прежнему хочет заключить мирный договор с Россией, но при этом намерена продолжать политику антироссийских санкций и поддержку Украины, заявил японский премьер Фумио Кисида.

«Мы продолжим активно продвигать санкции против России и поддержку Украины. В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация из-за агрессии России против Украины, но Япония по-прежнему твердо привержена курса, направленного на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — цитирует ТАСС Кисиду.

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Основным препятствием на пути к заключению мирного договора остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.

После начала спецоперации на Украине Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим Москва заявила, что прекращает переговоры с Токио о мирном соглашении.