Сомнолог дала совет, как избавиться от ночных кошмаров

Кошмары чаще всего возникают у людей с тревожными расстройствами, поэтому избавиться от них можно, снизив уровень стресса, рассказала сомнолог Наталья Белозерова.

Сны — это отражение психической деятельности, которая продолжается и ночью. Но когда человек спит, она несколько видоизменяется, потому что отвечающие за критическую оценку реальности зоны мозга не функционируют, отметила в беседе с «Лентой.ру» Белозеровой.

По ее словам, чтобы взять под контроль тревожность, важно соблюдать гигиену сна. Нужно ложиться спать и вставать в одно и то же время, ограничить употребление кофеина и психостимуляторов, увеличить физическую активность, рекомендовала сомнолог.

Также не следует переедать на ночь. Легкий ужин вечером допустим, но поесть следует не позднее чем за три часа до отхода ко сну, предупредила Белозерова. Также она посоветовала для профилактики ночных кошмаров выбрать занятие для души, которое поможет расслабиться и отвлечься от забот.

Если все это не поможет, сомнолог посоветовала обратиться к врачу для назначения терапии.