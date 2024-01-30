Стартует первое немое скетч-шоу в истории ТНТ

Немое скетч-шоу «На работу» — экспериментальная идея пары актрисы и комика Аси Резник и режиссёра Ильи Аксенова, которые сами же исполнили главные роли в скетч-шоу. Премьера проекта состоится 30 января в 22.00 на ТНТ.

В центре сюжета – семейная пара: уверенный в себе лох и неуверенная в себе красавица. Они живут в крохотной квартирке, но зато в большом городе – Москве, где найти работу так же просто, как и потерять, говорится в описании проекта.

Зрители увидят, как семейная пара проводит утро, собирается на работу и трудится на фудкортах и в барах, в мегамоллах и дарксторах, цветочных и массажных салонах и так далее. Ежедневно они попадают в массу забавных ситуаций, которые могут произойти только между персоналом и вечно недовольными клиентами.

Резник и Аксенов покажут в своем скетч-шоу узнаваемые типажи и знакомые всем работы, ту действительность, которая всех окружает, и делают это через призму юмора, понятного зрителю абсолютно любого возраста.

Авторы называют свой проект «единственным на российском телевидении скетч-шоу без слов, полностью построенным на визуальном юморе.