NYT рассказала о растущем на Украине числе уклонистов и дезертиров

Число уклонистов и дезертиров растет на Украине на фоне применения военкомами агрессивных методов мобилизации, пишет газета The New York Times.

Проблема с набором личного состава в условиях, когда иностранной военной и финансовой помощи становится все меньше, грозит лишить Киев возможности удерживать линию фронта, отмечает издание.

То, что вооруженные силы Украины нуждаются в пополнении, очевидно уже несколько месяцев. При этом солдаты на передовой отмечают постоянное ухудшение качества новобранцев. Многие люди пожилого возраста, с ранами и травмами, полученными много лет назад, они не желают воевать, констатирует автор статьи.

Все больше мужчин уклоняется от призыва, покидая страну или прячась дома. Из-за этого сотрудники военкоматов применяют все более агрессивные методы. Они силой задерживают их и вынуждают идти в армию. Многие украинцы называют вербовщиков «похитителями людей», заключает издание.