Ди Каприо спродюсирует американский ремейк фильма «Еще по одной»

Леонардо Ди Каприо и его производственная компания Appian Way спродюсируют ремейк фильма «Еще по одной», а режиссером выступит комик Крис Рок.

Американский актер и комик Крис Рок, которому Уилл Смит дал пощечину на «Оскаре» в 2022 году, займется съемками ремейка датского фильма «Еще по одной», сообщает Deadline. Одним из продюсеров грядущей картины станет Леонардо Ди Каприо и его производственная компания Appian Way.

Оригинальный фильм с Мадсом Миккельсеном рассказывает об учителях истории, психологии, музыки и физкультуры, которые решают проверить научную теорию о том, что всем людям от природы недостает в крови спирта. По теории, чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно быть немного нетрезвым.

В ближайших режиссерских планах Криса Рока также есть байопик о Мартине Лютере Кинге, исполнительным продюсером которого выступит Стивен Спилберг.