Премьера 11-го сезона медицинской драмы «Склифосовский» состоится на телеканале «Россия» 5 февраля в 21.20.

Главные роли в продолжении сериала о сложных и героических буднях врачей главного института скорой помощи исполняют: Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Нина Усатова, Андрей Ильин, Роман Мадянов, Игорь Бочкин, Анна Якунина, Константин Юшкевич, Дмитрий Ульянов, Владимир Жеребцов, Ольга Павловец, Дмитрий Миллер, Андрей Барило и другие. Режиссером выступает Юлия Краснова.

По сюжету нового сезона, в Главном институте скорой помощи снова не все спокойно. Хирург Олег Брагин (Аверин) в свойственной ему манере остается главным магнитом для ЧП, которые рикошетом затрагивают его жену и коллегу Марину (Куликова). Новый главврач Полонский (Мадянов) с порога начинает наводить свои порядки и инициирует кадровые перестановки.

В коллектив «Склифа» возвращаются супруги Пастуховы (Миллер и Павловец). Очередной передел власти, суды, скандалы, взрыв, аварии и опасный вирус – и это далеко не весь список событий в отделении Ирины Павловой (Яковлева).

«В новом сезоне на долю Брагина, как всегда, выпадут испытания, в том числе – связанные со здоровьем близких ему людей. И мне очень хочется подарить зрителям надежду, призвать поддерживать и верить друг в друга. Это сейчас самое главное», — цитирует пресс-служба «России» Аверина.