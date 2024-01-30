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Морской «Панцирь» защитит от всех средств воздушного нападения

Источник:
ТАСС
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Морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М»
Морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М»
Фото: © «Ростех»

Новейший морской зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-МЕ» обеспечивает эффективность противодействия всем средствам воздушного нападения, сообщила госкорпорация «Ростех».

Строящиеся корабли для Военно-морского флота России корабли уже вооружают морскими «Панцирями-МЕ», рассказали ТАСС в госкорпорации.

«Панцирь-МЕ» — корабельная версия российского сухопутного зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С». Этот комплекс может быть установлен на большинстве российских кораблей и подходит для оснащения кораблей постройки других стран.

«Панцирь-МЕ» — единственный в мире зенитный комплекс корабельного базирования с однопостовым боевым модулем, в состав которого включено как артиллерийское, так и зенитно-ракетное вооружение, а также система управления.

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