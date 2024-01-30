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Послы ЕС согласовали конфискацию доходов от замороженных активов РФ

Источник:
ТАСС
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Послы ЕС предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от реинвестирования замороженных российских активов для «реконструкции Украины», заявило бельгийское председательство в Совете ЕС.

«Послы ЕС в принципе согласовали предложение об использовании доходов от замороженных активов для поддержки реконструкции Украины», — приводит ТАСС текст заявления.

В декабре Еврокомиссия внесла на утверждение в Совет ЕС директиву, которая в качестве первого шага в процессе конфискации доходов от реинвестиции российских активов подразумевает обязательство помещать данные доходы на отдельный банковский счет.

Впоследствии эти деньги будут облагаться европейским налогом близким к 100%, поступления от которого будут перечисляться напрямую в бюджет ЕС. Таким образом будет осуществляться их изъятие для дальнейшего использования по усмотрению Еврокомиссии, например для нужд финансирования программ поддержки Украины.

В настоящее время в ЕС заморожено около 200 миллиардов суверенных активов России. Директива пока не предусматривает конфискации самих российских финансовых активов.

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