Послы ЕС согласовали конфискацию доходов от замороженных активов РФ

Послы ЕС предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от реинвестирования замороженных российских активов для «реконструкции Украины», заявило бельгийское председательство в Совете ЕС.

«Послы ЕС в принципе согласовали предложение об использовании доходов от замороженных активов для поддержки реконструкции Украины», — приводит ТАСС текст заявления.

В декабре Еврокомиссия внесла на утверждение в Совет ЕС директиву, которая в качестве первого шага в процессе конфискации доходов от реинвестиции российских активов подразумевает обязательство помещать данные доходы на отдельный банковский счет.

Впоследствии эти деньги будут облагаться европейским налогом близким к 100%, поступления от которого будут перечисляться напрямую в бюджет ЕС. Таким образом будет осуществляться их изъятие для дальнейшего использования по усмотрению Еврокомиссии, например для нужд финансирования программ поддержки Украины.

В настоящее время в ЕС заморожено около 200 миллиардов суверенных активов России. Директива пока не предусматривает конфискации самих российских финансовых активов.