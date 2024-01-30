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Самойлова назвала дочь некрасивой из-за выщипанных бровей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @samoylovaoxana

Блогер Оксана Самойлова пожаловалась в соцсетях на свою 12-летнюю дочь, которая слишком тонко выщипала брови.

«Я ее просила не выщипывать, это некрасиво! И мама ей сказала, но невозможно переубедить. Говорит, что ей нравится. Меня это, конечно, жутко бесит. Я переживаю, что брови не отрастут. Она сказала, что не будут потом нас винить», — заявила владелица косметического бренда.

Дочь Ариэла у Самойловой и рэпера Джигана родилась в 2011 году. Девочка выглядит старше своих лет, ярко красится и ведет бьюти блоги в соцсетях.

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