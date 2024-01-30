Компания Маска вживила первый имплант в мозг человека

Нейротехнологическая компания Neuralink января впервые вживила имплант в мозг человека, сообщил ее основатель Илон Маск.

«Первый человек получил имплант Neuralink вчера, восстановление после операции проходит хорошо. Первыми пользователями станут люди, утратившие контроль над своими конечностями. Первыми пользователями станут люди, утратившие контроль над своими конечностями»,— написал Маск в соцсети X.

В 2021 году Маск объяснил, что целью технологии чипирования является устранение последствий травм головного и спинного мозга и возвращение пациентам утраченных способностей

По его словам, в будущем подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли.