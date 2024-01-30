Рэпера в носке признали годным к службе

Рэпер Vacio (Николай Васильев), прославившийся на скандальной «голой» вечеринке, весной призовут на службу, сообщил адвокат артиста Роман Попов.

«Будут призывать, весной пойдет в армию. Пока идет комиссия. Будет служить там, куда Родина пошлет. Куда призывают — туда и пойдет, там не выбирают», — сказал Попов НСН.

Васильев не пошел в армию, поскольку имел проблемы со здоровьем. После участия в «голой» вечеринки его отправили на медкомиссию, и сотрудники московских военкоматов сочли, что его физическое состояние позволяет пройти службу в армии.

Рэпер Vacio пришел на «голую» вечеринку в одном носке на интимной части тела. Едиственный предмет одежды в процессе сорвали. Видео с мероприятия разлетелось по Сети, музыканта сначала арестовали на 15 суток по делу о мелком хулиганстве (часть 2 статья 20.1 КоАП) и оштрафовали на 200 тысяч, а затем Vacio дали еще 10 суток ареста по протоколу по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции).