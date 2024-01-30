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Средний размер ипотеки в России достиг исторического максимума

Источник:
Sibnet.ru
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Средний размер нового ипотечного кредита в России в декабре 2023 года достиг рекордных 4,45 миллиона рублей, сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

«Предыдущий максимум принадлежит сентябрю прошлого года, когда кредиторы одобряли ипотеки со средним размером в 4,26 миллиона рублей», — отметили в ОКБ.

В 2023 году банки выдали ипотек на сумму 7,85 триллиона рублей — это абсолютный максимум за всю историю наблюдений, говорится в сообщении.

По мнению экспертов, на рост показателей повлияли льготные ипотечные программы. Вместе с тем они подогревали цены на недвижимость: на первичном рынке жилье дороже вторичного уже на 40%.

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Экономика #Квадраты
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