Средний размер ипотеки в России достиг исторического максимума

Средний размер нового ипотечного кредита в России в декабре 2023 года достиг рекордных 4,45 миллиона рублей, сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

«Предыдущий максимум принадлежит сентябрю прошлого года, когда кредиторы одобряли ипотеки со средним размером в 4,26 миллиона рублей», — отметили в ОКБ.

В 2023 году банки выдали ипотек на сумму 7,85 триллиона рублей — это абсолютный максимум за всю историю наблюдений, говорится в сообщении.

По мнению экспертов, на рост показателей повлияли льготные ипотечные программы. Вместе с тем они подогревали цены на недвижимость: на первичном рынке жилье дороже вторичного уже на 40%.