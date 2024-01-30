СМИ сообщили об отказе Залужного уходить в отставку

Президент Владимир Зеленский предложил главкому Вооруженных
сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному написать заявление об отставке, но тот отказался, пишут украинские СМИ.
«Залужный ответил, что это право президента выбирать с кем
ему работать, но писать рапорт на отставку отказался и не намерен этого делать»,
— рассказали изданию «Зеркало недели» в окружении главкома.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в
перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Залужный
поставлен в известность об отставке, но указа об этом пока нет.
По словам депутата, Залужному предлагали должность посла в
одной из европейских стран, но главком отказался.
Позднее офис президента Украины опроверг информацию об отставке Залужного. «Президент не увольнял главкома», — заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, умолчав о том, есть ли такие планы.