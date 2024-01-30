СМИ сообщили об отказе Залужного уходить в отставку

Президент Владимир Зеленский предложил главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному написать заявление об отставке, но тот отказался, пишут украинские СМИ.

«Залужный ответил, что это право президента выбирать с кем ему работать, но писать рапорт на отставку отказался и не намерен этого делать», — рассказали изданию «Зеркало недели» в окружении главкома.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Залужный поставлен в известность об отставке, но указа об этом пока нет.

По словам депутата, Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался.

Позднее офис президента Украины опроверг информацию об отставке Залужного. «Президент не увольнял главкома», — заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, умолчав о том, есть ли такие планы.