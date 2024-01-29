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Мощная вспышка зафиксирована на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
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Вспышка высокого балла M6.7 произошла на Солнце в понедельник, 29 января, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Вспышка продлилась около часа, максимум был достигнут в 07.38 по московскому времени. При этом магнитная буря на Земле пока не прогнозируется — выброс должен пройти мимо нашей планеты, отмечается в сообщении.

Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Чем мощнее вспышка, тем серьезнее могут быть последствия для Земли, отмечают специалисты.

В настоящий момент Солнце проходит восходящий период на траектории своего 11-летнего цикла активности. Согласно прогнозам астрономов, пик интенсивности ожидается в июле 2025 года.

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