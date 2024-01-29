Хакеры ударили по России сверхобъемными DDoS-атаками

Хакеры начали применять в России сверхобъемные DDoS-атаки под названием HTTP DDoS, которые причиняют большой ущерб бизнесу и вызывают сильное беспокойство у многих компаний.

Подобные атаки могут отправлять сотни миллионов запросов в секунду, что намного больше, чем могут обрабатывать незащищенные приложения. В четвертом квартале 2023 года на HTTP DDoS в России пришелся 81% от всех DDoS-атак вообще, сообщает пресс-служба компании SotrmWall.

«Данный вид атак начал применяться злоумышленниками совсем недавно, и он только набирает обороты. Подобные атаки причиняют большой ущерб бизнесу и вызывают сильное беспокойство у многих компаний по всему миру», — отмечается в сообщении.

При этом в общемировой практике в конце 2023 года произошел сильнейший всплеск многовекторных DDoS-атак, которые одновременно затрагивают несколько уровней информационной инфраструктуры целевой компании.