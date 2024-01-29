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Налоговый вычет за продажу квартиры предложили увеличить

Источник:
Sibnet.ru
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Законопроект об увеличении налогового вычета с 1 до 2 миллионов рублей с получаемой суммы за продажу жилья внесли в Госдуму.

По действующим нормам вычет в размере 1 миллион рублей распространяется на доход, полученный при продаже жилья, тем самым налог на доходы физических лиц уплачивается с оставшейся после вычета суммы.

Депутаты от фракции ЛДПР предлагают внести изменения в Налоговый кодекс РФ и еще больше уменьшить налогооблагаемую часть, повысив вычет до 2 миллионов рублей, пишет ТАСС. Отмечается, что размер налогового вычета не менялся с момента его введения.

«Данная норма не учитывает реальную ситуацию, складывающуюся на рынке жилья, и не отражает в полной мере действительных затрат на приобретение жилых помещений», — указывают разработчики.

Так, за последний пять лет цена одного квадратного метра жилья выросла более чем на 60% на вторичном рынке и более чем на 110% на первичном. Увеличение налогового вычета позволит гражданам получить дополнительные средства при продаже недвижимого имущества.

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Экономика #Деньги #Квадраты
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