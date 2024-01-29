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Назван самый продаваемый в истории человечества телефон

Источник:
Visual Capitalist
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Аналитики из Visual Capitalist изучили рынок телефонов за все время их выпуска, составив топ моделей, тираж которых исчисляется десятками миллионов экземпляров.

На первом месте оказался Nokia 1100 — этот легендарный телефон был продан тиражом в 250 миллионов экземпляров. На втором месте — модель Nokia 1110, ее продажи составили 248 миллионов штук.

На третьем — сразу два смартфона Apple. Речь идет о iPhone 6 и 6 Plus, их общий тираж составил 222 миллиона экземпляров. На четвертой позиции Nokia 105, всего было продано 200 миллионов таких телефонов.

В целом в топ-15 лидируют Apple и Nokia лидируют, в список попали по семь моделей от каждой компании. Еще одним представителем в списке стал Samsung E1100, таких телефонов было произведено 150 миллионов.

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paraclete

А Трампуски хоть что-то изменит? Ему же все будут палки в колеса ставить, как в прошлый раз

-Керя-

Елена Зеленская в Нью Йорке только потратила 1.1 миллион долларов в доме Cartier на побрекушки. Пусть...

smallville

Нищеброд) Блиновская миллиарды сколотила уже в те годы)

GammiPluh

и это пишет типо бывший военный... вот прям ясно сейчас стало что ты максимум поваром был