Назван самый продаваемый в истории человечества телефон

Аналитики из Visual Capitalist изучили рынок телефонов за все время их выпуска, составив топ моделей, тираж которых исчисляется десятками миллионов экземпляров.

На первом месте оказался Nokia 1100 — этот легендарный телефон был продан тиражом в 250 миллионов экземпляров. На втором месте — модель Nokia 1110, ее продажи составили 248 миллионов штук.

На третьем — сразу два смартфона Apple. Речь идет о iPhone 6 и 6 Plus, их общий тираж составил 222 миллиона экземпляров. На четвертой позиции Nokia 105, всего было продано 200 миллионов таких телефонов.

В целом в топ-15 лидируют Apple и Nokia лидируют, в список попали по семь моделей от каждой компании. Еще одним представителем в списке стал Samsung E1100, таких телефонов было произведено 150 миллионов.