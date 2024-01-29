НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский раскрыл численность ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
586 4

Численность украинских вооруженных сил составляет 880 тысяч человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD.

При этом в декабре 2023 года Зеленский также называл численность ВСУ, тогда она была меньше — по его словам, на тот момент в сухопутных войсках служило 600 тысяч человек.

«У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. У нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немного», — рассказал Зеленский.

По оценке министра обороны Украины Рустема Умерова, с февраля 2022 года численность украинской армии выросла более чем в три раза. Кроме этого, еще около 1 миллиона человек заняты в секторе обороны и безопасности.

Еще по теме
Российские войска освободили село Табаевка в Харьковской области
Желающим служить по контракту упростили проверку здоровья
Генерал ВСУ признал успехи российской армии
Убийство в небе: кто сбил самолет с украинскими военнопленными
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Индекс криминогенности: самые опасные мигранты
Опубликовано видео обрушения жилого дома в Ростове‑на‑Дону
Зеленский высказался по поводу катастрофы Ил-76
Российские снайперы устроили отстрел солдат ВСУ
Обсуждение (4)
О самом главном
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Как правильно искать работу в 2024 году
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Мультимедиа
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

paraclete

А Трампуски хоть что-то изменит? Ему же все будут палки в колеса ставить, как в прошлый раз

GammiPluh

и это пишет типо бывший военный... вот прям ясно сейчас стало что ты максимум поваром был

-Керя-

Елена Зеленская в Нью Йорке только потратила 1.1 миллион долларов в доме Cartier на побрекушки. Пусть...

smallville

Нищеброд) Блиновская миллиарды сколотила уже в те годы)