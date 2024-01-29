Зеленский раскрыл численность ВСУ

Численность украинских вооруженных сил составляет 880 тысяч человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD.

При этом в декабре 2023 года Зеленский также называл численность ВСУ, тогда она была меньше — по его словам, на тот момент в сухопутных войсках служило 600 тысяч человек.

«У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. У нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немного», — рассказал Зеленский.

По оценке министра обороны Украины Рустема Умерова, с февраля 2022 года численность украинской армии выросла более чем в три раза. Кроме этого, еще около 1 миллиона человек заняты в секторе обороны и безопасности.