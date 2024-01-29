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Начальницу почты уволят за отказ отправить посылки в зону СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Начальницу почтового отделения в Иркутске уволят за отказ отправить в зону СВО посылки от родственников мобилизованных, сообщает региональное отделение «Общероссийского народного фронта».

Инцидент произошел в середине января. Гуманитарную помощь мобилизованным собрали несколько жен и родителей, однако при отправке посылок в одном из почтовых отделений они столкнулись с отказом принять 15 коробок с окопными свечами.

«В этот день в отделении не было других посетителей, но сотрудница заявила, что не намерена «на протяжении половины дня заниматься оформлением посылок». При этом в другом отделении посылки приняли без вопросов», — уточняется в сообщении.

Руководство Управления Федеральной почтовой связи Иркутской области после произошедшего провело внутреннее расследование и выявило «недопустимое поведение» сотрудников почты. В результате было принято решение об увольнении главы отделения с 31 января.

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Жизнь #Город #Иркутск
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paraclete

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GammiPluh

и это пишет типо бывший военный... вот прям ясно сейчас стало что ты максимум поваром был

-Керя-

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smallville

Нищеброд) Блиновская миллиарды сколотила уже в те годы)