Начальницу почтового отделения в Иркутске уволят за отказ отправить в зону СВО посылки от родственников мобилизованных, сообщает региональное отделение «Общероссийского народного фронта».

Инцидент произошел в середине января. Гуманитарную помощь мобилизованным собрали несколько жен и родителей, однако при отправке посылок в одном из почтовых отделений они столкнулись с отказом принять 15 коробок с окопными свечами.

«В этот день в отделении не было других посетителей, но сотрудница заявила, что не намерена «на протяжении половины дня заниматься оформлением посылок». При этом в другом отделении посылки приняли без вопросов», — уточняется в сообщении.

Руководство Управления Федеральной почтовой связи Иркутской области после произошедшего провело внутреннее расследование и выявило «недопустимое поведение» сотрудников почты. В результате было принято решение об увольнении главы отделения с 31 января.