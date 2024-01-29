Получена расшифровка самописцев упавшего Ил-76

Специалисты завершили предварительную расшифровку бортовых самописцев потерпевшего крушение в Белгородской области Ил-76.

Данные «черных ящиков» не повреждены, теперь специалистам предстоит их подробный анализ, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Расшифровка самописцев — один из важнейших этапов ведущегося расследования.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Самолет летел к российско-украинской границе для совершения обмена военнопленными. По версии Минобороны РФ, он был сбит украинскими военными.

В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту Ил-76: 65 украинских пленных, трое российских сопровождающих и шесть членов экипажа. Украинская сторона отказалась взять ответственность за гибель самолета.