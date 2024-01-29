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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска освободили село Табаевка в Харьковской области

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска освободили село Табаевка в Харьковской области, говорится в сообщении Минобороны России.

«На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», — сказано в сообщении

Российским силам также в районе Синьковки удалось отбить три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ.

Потери украинских сил на Купянском направлении составили до 30 военнослужащих, два броневика, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

Тема: Военная операция на Украине
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