Российские войска освободили село Табаевка в Харьковской области, говорится в сообщении Минобороны России.

«На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», — сказано в сообщении

Российским силам также в районе Синьковки удалось отбить три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ.

Потери украинских сил на Купянском направлении составили до 30 военнослужащих, два броневика, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».